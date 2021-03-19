Геніальній Ліні Костенко – 91: українці вітають поетесу флешмобом

19 березня видатна українська поетеса Ліна Костенко святкує 91-ий день народження. Безкомпромісну, щиру та справедливу українку вітають тисячі людей з усього світу.

Про це повідомляють #Букви.

Біографія

Ліна Костенко – одна із найвідоміших українських поетес сучасності, прозаїк та громадська діячка. Вона є автором понад 15-ти поетичних збірок (“Вітрила”, “Мандрівки серця”, “Над берегами вічної ріки”, “Сад нетанучих скульптур”, “Річка Геракліта”), роману “Записки українського самашедшого”.

Поетеса була удостоєна Державної премії ім. Т.Г. Шевченка за історичний роман у віршах “Маруся Чурай”. Вона є також є лауреатом премії імені Олени Теліги, премій Антоновичів та Петрарки, нагороджена відзнакою президента України та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Крім того, Ліна Костенко – почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.

Громадянська позиція

Окрім письменницької діяльності, Ліна Костенко займала й активну громадянську позицію. У свій час вона підписувала лист-протест проти арештів української інтелігенції, написала лист на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті “Літературна Україна”. З початку війни на сході України Ліна Костенко приєдналася до гуманітарної акції “Другий фронт АТО”. Письменниця передала на фронт кілька збірок своїх поезій із побажаннями та словами підтримки. У липні 2018 року підтримала відкритий лист українських діячів культури до ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Єдиний кіносценарій, написаний Ліною Костенко мав назву “Перевірте свої годинники”. Проте на екрани він так і не вийшов. Відзняту кінокартину знищили, а сценарій переробили настільки, що письменниця відмовилася від авторства.

У 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України.

В сучасній українській традиції вона входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України, її вислови стають крилатими цитатами, а на її вірші складають пісні.

Привітання

Цьогоріч користувачі мережі вирішили влаштувати національний флешмоб відеочитань до Дня народження Ліни Костенко – перлини сучасної української літератури, провідниці національного духу, втілення мудрості, правди, чесноти й жіночності. Привітати улюблену поетесу може абсолютно кожен, додавши до свого допису в соціальних мережах хештег #_Вітаю_Ліну_Костенко.

Українці пишуть щирі вітання поетесі, публікують відео з її віршами, діляться фрагментами улюблених поезій.

Привітав Костенко й п’ятий президент України Петро Порошенко.

“У 60-х Ліна Василівна сміливо виступила на захист українських дисидентів, поставивши під сумнів власну успішну літературну кар’єру. Але тоталітарній радянській сутіні не дано було затьмарити її геній. Усе життя Ліна Василівна кожним своїм словом відстоює справедливість, чесність і гідність. А її прекрасна поезія десятиліттями є для нас дороговказом. Шановна Ліно Василівно! Світло ваших слів осяяло тисячі життєвих шляхів. Хай воно не згасає якнайдовше”, – написав Порошенко.

Також політик поділився зворушливим віршем Костенко “Крила”, який читає не менш легендарний Богдан Ступка.

До флешмобу приєдналися й українські медики. Попри постійну боротьбу з коронавірусом, працівники столичної швидкої знайшли час для поетеси та прочитали для неї вірш “Коли я буду навіть сивою”.