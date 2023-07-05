Джерело: Олег Синєгубов.
У місті вибух пролунав близько 13:35. Російські військові завдали удар ракетою “Іскандер”.
Внаслідок атаки постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей, зокрема 10-місячне немовля та однорічна дитина. Ще було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків й згоріли автомобілі.
Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишаються 7 людей. З них п’ять людей у стані середньої тяжкості, в основному – із осколковими пораненнями.
До Харкова шпиталізували жінку з пораненням ока. Її стан оцінюють як середній. Ще однорічна дитина перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості.
- У тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери.