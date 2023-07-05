4 липня російські військові завдали удару по Первомайську Харківській області. Вже сьогодні глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у лікарнях залишаються 7 із 43 людей.

Джерело: Олег Синєгубов.

У місті вибух пролунав близько 13:35. Російські військові завдали удар ракетою “Іскандер”.

Внаслідок атаки постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей, зокрема 10-місячне немовля та однорічна дитина. Ще було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків й згоріли автомобілі.

Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишаються 7 людей. З них п’ять людей у стані середньої тяжкості, в основному – із осколковими пораненнями.

До Харкова шпиталізували жінку з пораненням ока. Її стан оцінюють як середній. Ще однорічна дитина перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості.