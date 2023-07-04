Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, вибух пролунав близько 13:35. Попередньо, російські військові використали для обстрілу фугасний снаряд.
Одразу після вибуху було відомо про 12 постраждалих осіб, зокрема п’ятьох дітей, але станом на 15:26, попередньо, відомо вже про 31 постраждалу особу, зокрема 9 дітей. Серед них – 10-місячне немовля та однорічна дитина.
“На місці перебувають відповідні фахівці, також надають допомогу медики”, – зазначив голова ОВА.
Внаслідок удару у місті пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Також згоріли 4 автомобілі, ще один автомобіль пошкоджено.
Поки що додатково про стан постраждалих не йшлося.
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