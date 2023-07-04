Росіяни завдали удару по Первомайську (Харківська область). Внаслідок атаки попередньо відомо про 31 постраждалу особу, серед них – 9 дітей, зокрема 10-місячне немовля.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вибух пролунав близько 13:35. Попередньо, російські військові використали для обстрілу фугасний снаряд.

Одразу після вибуху було відомо про 12 постраждалих осіб, зокрема п’ятьох дітей, але станом на 15:26, попередньо, відомо вже про 31 постраждалу особу, зокрема 9 дітей. Серед них – 10-місячне немовля та однорічна дитина.

“На місці перебувають відповідні фахівці, також надають допомогу медики”, – зазначив голова ОВА.

Внаслідок удару у місті пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Також згоріли 4 автомобілі, ще один автомобіль пошкоджено.

Поки що додатково про стан постраждалих не йшлося.