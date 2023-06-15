Міністр оборони США Ллойд Остін закликає союзників України «копати глибше» та надати більше зброї та боєприпасів, щоб допомогти Україні дати відсіч Росії.

Джерело: Aljazeera

Виступаючи на зустрічі міністрів оборони з близько 50 країн, Ллойд Остін наголосив, що Києву потрібна як короткострокова, так і довгострокова підтримка.

Остін зазначив, що хоча країни надсилали системи протиповітряної оборони Patriot, IRIS-T і NASAMS, але, за його словами, Україні потрібно більше.

“Я прошу, щоб держави продовжували копати глибше, щоб забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, які їм так терміново потрібні для захисту своїх громадян”, — сказав Остін у вступному слові.