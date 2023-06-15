Джерело: Aljazeera
Виступаючи на зустрічі міністрів оборони з близько 50 країн, Ллойд Остін наголосив, що Києву потрібна як короткострокова, так і довгострокова підтримка.
Остін зазначив, що хоча країни надсилали системи протиповітряної оборони Patriot, IRIS-T і NASAMS, але, за його словами, Україні потрібно більше.
“Я прошу, щоб держави продовжували копати глибше, щоб забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, які їм так терміново потрібні для захисту своїх громадян”, — сказав Остін у вступному слові.
- Експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що Україні необхідно надати далекобійні ракети ATACMS, касетні боєприпаси, а також винищувачі F-16 та штурмовики A-10. Він сказав, що ЗСУ мають достатньо засобів для успішного контрнаступу, але розширена допомога прискорить перемогу.