Джерело: “Укрінформ”.

“Вони (ЗСУ – ред.) отримали достатньо для того, щоби мати можливість успішно провести контрнаступ. Це стосується артилерії, високоточних боєприпасів, бронетехніки, зокрема бойових машин, танків тощо. Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою”, — підкреслив дипломат.

Водночас він вважає, що США не зробили все, що могли. Тому він наголосив на ATACMS, F-16 та штурмовиках A-10.

“Прикро, що ми утримувалися від передачі Україні (деяких видів озброєнь – ред.) через те відчуття, що ми не хотіли б провокувати Росію, не хотіли б, знаєте, спричинити ядерної ескалації”, — вважає Курт Волкер.

Щодо українського контрнаступу він сказав, що нині все відбувається “дуже обережно й на нинішньому етапі достатньо добре”. На його думку, ЗСУ бережуть сили та вивчають, як реагують російські окупаційні сили на атаки на різних напрямках.