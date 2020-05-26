Про це глава Укравтодору заявив у відео, яке виклав у себе в Facebook.

На підтвердженням своїх слів Кубраков наводить записану розмову його помічника і Гриненка.

З відео стає зрозумілим, що Гриненко намагався реалізувати свій план з допомогою журналістів. І навіть висловив надію, що після розслідування Bihus.info Кубракова звільнять. “Там буде його зв’язок з картелем, вони його вже місяць знімають”, – каже Гриненко на записі телефонної розмови.

“Мінекономіки прийняло наш варіант, нормальний, не в бік картелю. Але вони зробили все, щоб його не підписали”, – розповідає Гриненко співрозмовнику.

“Мені потрібно, щоб пішов Кубраков, щоб ми з моєю компанією змогли працювати, а не те, що він зараз влаштував”, – каже Гриненко на записі.

Він зізнається, що після виходу сюжету збирався замовити розкрутку його новинами на найбільш відвідуваних сайтах, але після розмови зі співрозмовником нібито відмовився від думки.

Гриненко також визнає, що закинув через ЗМІ тезу, що Кубраков дає 50% аванс за автомагістралі, і бере за це 10% відкату.

Голова Укравтодору також оприлюднив листування, де Гриненко радіє, що “вони дотиснули Кубракова і його звільнять”.

“Бери, б …, хабарі. Брали всі глави Укравтодору, але не викидали з ринку наші компанії та інші компанії. Ось що він зробив. Він зараз, по суті, всі компанії на х … послав. Його за це не хочуть пробачати”, – каже Гриненко на записі.

Він також говорить, що готовий збивати наступного главу Сиротинського, якщо його призначать.

“Будемо збивати наступного, поки не буде того, який буде з нами працювати”, – каже Гриненко.

Артем Гриненко очолює Всеукраїнську дорожню асоціацію і, за сумісництвом, володіє дорожньо-будівельною компанією, яка раніше отримувала підряди на проведення дорожніх робіт, але віднедавна, після зміни вимог до підрядників, не може брати участі в тендерах на великі об’єкти.

Кубраков у своєму відео пояснив, що раніше кожен замовник міг виписувати тендерні умови під конкретного виконавця.

За його словами, з його приходом в Укравтодор, були розроблені єдині тендерні правила, що відповідають світовим і європейським стандартам. Для виконання робіт на великих об’єктах, якими є дороги державного значення, що знаходяться у віданні Укравтодору, підрядник повинен відповідати набору вимог, серед яких: наявність досвіду виконання подібних масштабних проектів, сучасна матеріально-технічна база, відповідна кваліфікація персоналу, банківська гарантія та інші.

ЗМІ раніше неодноразово ставили питання про те, що підряди на будівництво доріг отримує якийсь картель і ціни завищені.

В інтерв’ю #Буквам міністр транспорту Владислав Криклій сказав, що це пов’язано з методологією і що не всі компанії тепер можуть “зайти” на великі будівництва.

Також #Букви вже писали, що в травні у Кубракова закінчується випробувальний термін на посаді. Але незважаючи на те, що він обраний на конкурсі, тепер його можуть звільнити просто рішенням Кабміну.

Денис Бігус вже записав відео, де заперечує, що його розслідування було замовленням Гриненка. Але визнав, що його журналіст отримувала від нього матеріали.