Про це повідомило The New York Times.

За словами авторів матеріалу, продовольчу кризу у світі посилюють постійні атаки на українську енергоінфраструктуру. Водночас погіршують ситуацію посухи у великих експортерів продовольства — США, Бразилії та Австралії. Український “зерновий коридор” теж не може покрити всіх потреб.

“Затяжна глобальна продовольча криза стала одним з найбільш далекосяжних наслідків війни, розпочатої Росією, спричиняючи повсюдний голод, бідність та передчасні смерті”, – йдеться у матеріалі.

У 2022 році понад 345 млн осіб страждають від гострої нестачі продовольства або наражаються на ризик голоду, як зазначала Всесвітньо продовольча програма ООН. У 2019 році цифра була вдвічі меншою.

Африка, Азія та Америка потерпають через нестачу продовольства та високі ціни. Також найбільше страждають розорені війною Афганістан і Ємен, а Єгипет і Ліван мають труднощі з виплатою витрат. Криза вплинула й на такі багаті країни, як США та Велика Британія.

“Нападаючи на Україну, житницю світу, Путін нападає на бідняків світу, розпалюючи глобальний голод, коли люди вже й так перебувають на межі голоду”, – заявила Саманта Пауер, адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

На сьогодні фермери в багатьох країнах змушені зменшити кількість добрив на полях, що може вплинути на обсяги врожаю. Таке відбулося, оскільки з України та Росії заблоковано експорт добрив.