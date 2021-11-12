Хлопчик Кертіс Зай-Кіт Мінс, який народився в липні 2020 року в американському штаті Алабама, визнаний найнедоношенішою дитиною у світі, яка змогла вижити.

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннесса.

Кертіс з’явився на світ терміні вагітності у 21 тиждень і 1 день із масою тіла 420 грамів. Він народився не один – у нього була сестра Касія, але вона прожила лише добу.

Зазначається, що вагітність матері спочатку протікала нормально, але 4 липня їй провели невідкладну операцію, після чого її одразу госпіталізували в Університет Алабами в Бірмінгемі, який славиться одним із провідних у США відділень неонатології та педіатрії.

Лікарі оцінювали шанси на виживання хлопчика на 1%, але через три місяці Кертіса відключили від апарату штучної вентиляції легень, а у квітні цього року його було виписано з лікарні, де він провів 275 днів.

Протягом цього часу була проведена велика робота, дитину, яка майже рік харчувалася через трубочку, треба було навчити самостійно жувати та ковтати.

Наразі Кертісу все ще потрібна киснева підтримка та трубочка для харчування, але загалом лікарі дають гарний прогноз.

Раніше рекорд немовляти, що передчасно народилося і вижило, належав Річарду Гатчінсону з Вісконсіна, який народився в червні 2020 року в гестаційному віці 21 тиждень 2 дні. А попередній рекорд протягом 34 років утримував Джеймс Елджін Гіллу, який у травні 1987 народився в Оттаві (Канада) на терміні вагітності 21 тиждень 5 днів.