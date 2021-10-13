Турчанка Румейса Гельгі зі зростом 215,16 см увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найвища жінка у світі.

Про це повідомляє видання Sky News.

Румейса Гелджі страждає від рідкісного генетичного захворювання під назвою синдром Вівера, який, серед іншого, викликає прискорений ріст. Жінка переважно користується інвалідним візком, іноді може недовго ходити з допомогою ходунків.

24-річна Румейса вперше з’явилася у Книзі рекордів у 2014 році як найвищий підліток планети. Свою медійність жінка використовує як платформу для захисту людей із рідкісними захворюваннями.

“Кожен недолік можна перетворити на перевагу для себе, тому прийміть себе таким, який ви є, усвідомлюйте свій потенціал і робіть все можливе”, – сказала вона.

Книга рекордів Гіннеса заявила, що для них “честь” вітати її вдруге в книгах рекордів.

“Її незламний дух і гордість, що виділяється з натовпу, надихають”, – сказав головний редактор Крейг Глендей.

Раніше Румейса Гелджі розповідала, що люди, буває, реагують на її зовнішність з вираженим негативом. Однак, жінка навчилася це ігнорувати. Вона стверджує, що їй до вподоби відчувати себе особливою та жартома додає, що дивитися на людей згори теж непогано.

За даними Національної організації з рідкісних розладів США, синдром Вівера зазвичай проявляється ще на етапі формування плода. Окрім високого зросту, це захворювання іноді супроводжується підвищенням м’язового тонусу, надзвичайно широко розставленими очима, широким чолом, деформаціями стопи та надзвичайно великими вухами. Синдром вражає чоловіків втричі частіше, ніж жінок.

Точна причина захворювання невідома. Деякі дослідники вважають, що цей синдром є спадковим. Однак, жоден з батьків Гелджі або старших братів і сестер цього синдрому не мають.