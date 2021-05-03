Американська телекомунікаційна компанія Verizon Communications домовилася про продаж свого підрозділу Verizon Media на користь фондів Apollo за 5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє блог про технології Engadget, яким, зокрема, володіє Verizon.

“Verizon уклала угоду з продажу свого підрозділу Verizon Media, включаючи Engadget, інвестиційній фірмі Apollo Global Management за 5 мільярдів доларів. Verizon збереже за собою 10-процентну частку в компанії, яка буде називатися Yahoo”, – пише видання.

Verizon Communications заплатив в цілому понад $9 млрд за купівлю AOL у 2015 році та Yahoo у 2017-му. Планувалося, що Yahoo та AOL, які зберегли свою базу підписників, після реорганізації знову матимуть попит. Однак користувачі так і не повернулися на ці платформи, і компанії не вийшли на цільові показники за доходами. У 2018 році Verizon змушений був списати $4,5 млрд вартості активів, а потім почав поступово продавати їх. Першими були продані новинне видання HuffPost і платформа блогів Tumblr.

У 2020 році медіабізнес Verizon Communications приніс виторг $7 млрд, що на 5,6% нижче, ніж у 2019-му.

Очікується, що операція з продажу медіаактивів буде завершена в другій половині 2021 року.

Корпорація Verizon була заснована у 2000 році шляхом злиття Bell Atlantic Corp. і GTE Corp. Verizon. Verizon Media охоплює, зокрема, такі бренди, як HuffPost, Tumblr, TechCrunch, Engadget, Yahoo, AOL і інші.