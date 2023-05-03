Лідер кенійського культу Пол Маккензі, який повідомив своїм послідовникам, що 15 квітня настане кінець світу, і наказав голодувати до смерті, щоб першими потрапити на небеса, постав перед судом 2 травня за спричинені смерті.

Про це сповіщає Reuters.

Громадське телебачення показало, як Маккензі прийшов до суду в прибережному місті Малінді, що знаходиться за півтори години їзди на машині від лісу Шакахола, де виявлено масові поховання послідовників лідера культу.

Кенійські ЗМІ відзначили, що суд Малінді передав справу до більшого портового міста Момбаса.

ДОВІДКОВО. Станом на 27 квітня відомо про 89 загиблих послідовників Міжнародної церкви “Добра Новина”, очолюваної лідером культу Полом Маккензі. Вона базувалася в лісі Шакахола на сході Кенії. З п’ятниці влада вилучила з неглибоких могил 81 тіло. Пізніше ще вісім членів секти були знайдені живими, але згодом померли.

Ці смерті становлять одну з найбільших трагедій, пов’язаних із культами, в новітній історії, і очікується, що кількість жертв зростатиме й надалі. За даними кенійського Червоного Хреста, понад 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

“Він наказав їм морити себе голодом напередодні кінця світу 15 квітня, сказавши, що він буде останнім, замкнувши за собою двері”, – розповів Стівен Мвіті, чия дружина та шестеро дітей приєдналися до культу та, як побоюються, померли.

Мвіті сказав, що почув це від колишнього члена культу, якого вигнали за те, що він пив воду під час масового посту.

Співробітники лікарні в прибережному місті Малінді, куди доставляють трупи та тих, хто вижив, сказали, що чули те саме від тих, кому вдалося вижити.

“Він (Маккензі) мав детальний план вбивства дітей, молоді, а потім і дорослих, сказавши їм, що він буде останнім, хто помре від голоду”, – розповів один зі співробітників лікарні.