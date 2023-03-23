Сьогодні, 23 березня, парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомила глава МЗС Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір у Тwitter.

“Сьогодні Альтинг (парламент Ісландії) визнав штучний голод зими 1932–1933 років геноцидом, здійсненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України”, – написала очільниця МЗС Ісландії.

Також вона згадала, як у листопаді відвідала меморіал жертвам Голодомору в Києві й зазначила, що це було зворушливе нагадування про жахливий злочин.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський подякував Ісландії за це рішення.

“Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності”, – написав президент України у Twitter.

Нагадаємо, що 10 березня, у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

“Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок”, – подякував президент Зеленський.