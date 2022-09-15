Голова Єврокомісії прибула з візитом до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 вересня прибула з візитом до української столиці, де зустрінеться з президентом та прем'єр-міністром України.

Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.

Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото з залізничного вокзалу у Києві та наголосила, що це її третій візит до української столиці з початку повномасштабного російського вторгнення.

Вона додала, що за цей період часу відбулось багато змін. Зокрема Україна стала кандидатом на членство у Європейському Союзі.

Президентка Єврокомісії також повідомила, що у Києві вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

“Я обговорю з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна рухається до вступу (у ЄС – ред.)”, – написала фон дер Ляєн.

Додамо, що напередодні, під час виступу у Страсбурзі Урсула фон дер Ляєн анонсувала свій візит до України. Вона повідомила, що проведе зустріч президентом України Володимиром Зеленським для обговорення участі України у спільному ринку ЄС.