Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що країни-члени Альянсу мають перейти до "воєнної економіки". Метою є задовільнення потреб України на тлі широкомасштабного російського вторгнення.

Про це повідомило RTP.

На думку Роба Бауера, країнам НАТО потрібно збільшувати виробництво оборонної промисловості. За його словами, про таке “все більше і більше говорять на державному рівні”.

“Це може означати пріоритетність певної сировини, певних виробничих потужностей, необхідних для оборонної промисловості, а не для цивільної. Ці пріоритети слід обговорювати, зокрема, щодо воєнної економіки в мирний час”, – сказав він.

Топпосадовець НАТО додав, що протягом останньої чверті століття світова економіка працювала за принципом “час від часу”. Утім російське вторгнення до України виявило слабкість такого підходу через матеріально-технічні втрати. Він вказав, що обидві сторони витрачають багато боєприпасів і руйнівних матеріалів як танки та авіацію.

“Обидві сторони повинні купувати багато сировини та боєприпасів, щоб продовжувати воювати. Проблема для обох полягає в тому, що оборонна промисловість як на Заході, так і в Росії потребує збільшення обсягів виробництва”, – стверджує Роб Бауер.

Він вважає, що перехід на “воєнну економіку” вимагатиме зміни настроїв населення країн НАТО, яку він охарактеризував як “складну”.

“Ми повинні зробити так, щоб росіяни не виграли війну в Україні. Якщо вони це зроблять, ми матимемо набагато більшу проблему під кутом зору грошей і оборони: росіяни будуть на наших кордонах”, – наголосив топпосадовець.