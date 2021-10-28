Головні нафтові компанії будуть опитані в Конгресі США щодо зміни клімату

Керівники провідних західних нафтових компаній мають свідчити перед Конгресом США на тлі звинувачень у тому, що вони ввели громадськість в оману щодо зміни клімату.

Про це повідомила телерадіокомпанія BBC.

Відомо, що комітет з нагляду Палати представників Конгресу США розширив своє розслідування щодо ролі нафтогазових гігантів у поширенні дезінформації щодо ролі викопного палива у виникненні процесів, пов’язаних із глобальним потеплінням.

Так, керівники нафтових компаній Exxon, Chevron, BP America, Shell, а також представники Американського нафтового інституту та Торгової палати США з’являться перед Конгресом, щоб відповісти на звинувачення в тому, що їхні фірми роками брехали про зміну клімат.

Примітно, що це вперше керівники найбільших нафтових компаній будуть допитані під присягою про тривалу кампанію галузі з дискредитації та заперечення доказів того, що спалювання викопного палива викликало глобальне потепління.

Компанії повідомили, що сподіваються використати слухання, аби висвітлити нещодавні зусилля щодо боротьби зі зміною клімату.

Зауважимо, що слухання відбудуться напередодні початку кліматичної конференції ООН у Глазго – COP26.

Зустріч у Глазго розглядається, як важлива частина зусиль, щоб уникнути різких змін клімату.

Критик нафтової промисловості та представник від демократичної партії Ро Ханна, який очолює підкомітет з питань навколишнього середовища, заявив, що слухання стали початком річного розслідування.

“Ідея полягає в тому, щоб вони визнали американському народу те, що вони зробили”, – сказав він.

У заяві комітету з питань навколишнього середовища йдеться, що галузь знала про наслідки глобального потепління з 1977 року, але “десятиліттями поширювала заперечення та сумніви щодо шкоди своєї продукції”.

Крім цього Ро Ханна сказав, що керівники зіткнуться з доказами постійного та скоординованого приховування, включаючи документи, які раніше не були оприлюднені.

“Документи підтверджують дезінформацію та обман, якими вони займалися в минулому, і в якосму вони продовжують брати участь через третіх осіб. Запис настільки чіткий, що вони ризикують дати неправдиві свідчення, якщо заперечать це”, – цитує політика британська газета The Gurdian.

Напередодні слухань залучені компанії заявили, що співпрацюють із розслідуванням.

Усі чотири нафтові гіганти стверджували, що вони віддані скороченню викидів парникових газів, а Shell і BP America входять до групи компаній, які на початку цього місяця написали лідерам Конгресу і пообіцяти свою підтримку кліматичних заходів.

“Ми глибоко віддані боротьбі зі зміною клімату та просуванню чистої та відновлюваної енергії та енергоефективності, і… вжили значних кроків для скорочення викидів та застосування бізнес-стратегій, спрямованих на розвиток клімату”, – йдеться у листі.