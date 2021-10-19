Головного редактора цифрової версії німецького таблоїда Bild Джуліана Райхельта за використання службового становища для інтимних відносин зі співробітницями.

Про це йдеться в заяві видавничого дому Axel Springer.

Навесні 2021 року в медіа почали з’являлися повідомлення про те, що Джуліан Райхельт зловживає повноваженнями для особистих інтересів. Тоді Видавничий дім Axel Springer доручив адвокатській фірмі провести розслідування щодо поведінки Райхельта.

Зрештою його поновили на посаді, оскільки слідство визначило, що він не вчинив кримінальних правопорушень.

Однак за останні кілька днів, зазначають у видавничому домі, з’явилась нова інформація про порушення з боку Райхельта. Йдеться про опубліковану напередодні статтю американського видання The New York Times.

Публікація містить історію стажистки видання, з якою в Райхельта був роман. Вона розповіла, що останній запрошував її до готелю неподалік штаб-квартири в Берліні, а згодом жінку призначили на вищу посаду.

“У Bild завжди так. Ті, хто сплять з босом, мають кращу роботу”, – каже вона.

Відтак у компанії вирішили звільнити Джуліана Райхельта з посади головного редактора, оскільки він “чітко не розмежовує особисті та професійні питання” і ввів в оману керівництво компанії.

У видавничому досі наголошують, що проти Джуліана Райхельта ніколи не було жодних звинувачень у сексуальних домаганнях. Але його любовні стосунки з працівницями Bild – перевірені та підтверджені. Наразі залишається спірним питання про те, чи справді ці працівниці отримали професійні переваги.

Новим головним редактором найбільшої німецької щоденної газети стане 37-річний Йоганнес Бої.