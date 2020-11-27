У п’ятницю, 27 листопада, депутати проголосували за голову Київської обласної ради. Київщину очолив кандидат від “Слуги народу” Олександр Скляров.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, за Склярова проголосували 44 депутати.

Зокрема, Склярова підтримали “Батьківщина”, “Слуга народу” та ОПЗЖ.

У бюлетені не було ще одного кандидата – Ярослава Москаленка. Він відмовився брати участь у голосуванні та заявив, що оскаржуватиме результати в суді.

На знак протесту депутати “Європейської солідарності” та “За майбутнє” покинули залу засідань.

Олександр Скляров розповів #Буквам, що процедуру голосування не було порушено, тому він вважає себе легітимним головою Київської облради. Однак остаточне рішення ухвалить суд.