Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, за Склярова проголосували 44 депутати.
Зокрема, Склярова підтримали “Батьківщина”, “Слуга народу” та ОПЗЖ.
У бюлетені не було ще одного кандидата – Ярослава Москаленка. Він відмовився брати участь у голосуванні та заявив, що оскаржуватиме результати в суді.
На знак протесту депутати “Європейської солідарності” та “За майбутнє” покинули залу засідань.
Олександр Скляров розповів #Буквам, що процедуру голосування не було порушено, тому він вважає себе легітимним головою Київської облради. Однак остаточне рішення ухвалить суд.
- На засіданні Київської обласної ради сталися сутички перед голосуванням за голову облради. Ним намагаються обрати представника Слуги народу Олександра Склярова. Як розповіли #Буквам депутати, в бюлетень внесене лише прізвище одного Склярова, хоча мали б бути всі кандидати.