Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію своїх джерел.
Зазначається, що цей крок підготує ґрунт для першого розширення єврозони з 2015 року, коли Литва приєдналася до валютного блоку, в якому наразі налічується 19 країн.
Європейські офіційні особи заявили, що рішення неминуче після остаточної підтримки з боку єврозони і міністрів фінансів ЄС, які проведуть відеоконференції в четвер і п’ятницю.
За інформацією двох джерел видання, рішення може бути оголошено в неробочий час ринку, ймовірно, у вихідні, щоб запобігти спекуляціям на ринку.
Чиновники заявили, що в найближчі години треба буде вирішити деякі незначні питання. Вони можуть відкласти оголошення до вихідних, але навряд чи можуть скасувати рішення про приєднання Хорватії та Болгарії до механізму обмінного курсу ERM-2.
Як тільки країни приєднуються до ERM-2, вони залишаються в механізмі близько двох років, перш ніж приступити до практичної підготовки до вступу в єврозону. Процес вступу займає ще приблизно один рік, що робить 2023-й найбільш раннім терміном для здобуття двома країнами членства в єврозоні.
- В Євросоюзі (ЄС) прогнозують спад європейської економіки історичних масштабів.