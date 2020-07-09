Чиновники єврозони готові допустити Хорватію і Болгарію до механізму ERM-2 - попередній етап для прийняття євро як своєї валюти протягом наступних трьох років.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію своїх джерел.

Зазначається, що цей крок підготує ґрунт для першого розширення єврозони з 2015 року, коли Литва приєдналася до валютного блоку, в якому наразі налічується 19 країн.

Європейські офіційні особи заявили, що рішення неминуче після остаточної підтримки з боку єврозони і міністрів фінансів ЄС, які проведуть відеоконференції в четвер і п’ятницю.

За інформацією двох джерел видання, рішення може бути оголошено в неробочий час ринку, ймовірно, у вихідні, щоб запобігти спекуляціям на ринку.

Чиновники заявили, що в найближчі години треба буде вирішити деякі незначні питання. Вони можуть відкласти оголошення до вихідних, але навряд чи можуть скасувати рішення про приєднання Хорватії та Болгарії до механізму обмінного курсу ERM-2.

Як тільки країни приєднуються до ERM-2, вони залишаються в механізмі близько двох років, перш ніж приступити до практичної підготовки до вступу в єврозону. Процес вступу займає ще приблизно один рік, що робить 2023-й найбільш раннім терміном для здобуття двома країнами членства в єврозоні.