Про це сказано на сайті Европейской комиссии.

“На даному етапі ми можемо лише орієнтовно визначити масштаби і серйозність шоку для нашої економіки. Це симетричний шок: затронуті всі країни ЄС, і очікується, що в цьому році у всіх буде рецесія. ЄС і держави-члени вже домовилися про надзвичайні заходи щодо пом’якшення впливу. Наше колективне відновлення буде залежати від продовження сильних і скоординованих дій, як на рівні ЄС, так і на національному рівні “, – сказав, Валдіс Домбровскіс, виконавчий віце-президент Єврокомісії з питань економіки.

Відзначається, що пандемія коронавірусу є серйозним шоком для світової економіки і економіки ЄС і це буде мати серйозні соціально-економічні наслідки. Незважаючи на своєчасне політичне реагування як на рівні ЄС, так і на національному рівні, економіка ЄС в цьому році переживе спад історичних масштабів.

Згідно економічного прогнозу, економіка єврозони скоротиться на більш ніж 7% в 2020 році і виросте на 6% в 2021 році, в той час, як в 2019 році очікували зростання на рівні 9%.