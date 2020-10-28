Президент США Дональд Трамп за час своєї каденції відвідував власні заклади більше 280 разів. При цьому політик часто влаштовував офіційні прийоми та зустрічі у своєму клубі "Мар-а-Лаго" у Флориді, роблячи літні перерви у своєму клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. У міжнародних поїздках президент США відвідував свої гольф-курорти у Шотландії та Ірландії.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Згідно з даними федеральних витрат, поки Трамп відвідував свої ж готелі та гольф-клуби – його компанія отримувала виплати від уряду США.

Так, компанія Трампа за чотири роки його перебування на посаді отримала щонайменше 2,5 мільйона доларів з фонду платників податків. Значна частина цих витрат була спричинена подорожами Трампа або подорожами його родини та помічників.

Головні звинувачення

Вечеря і “найкрасивіший” десерт

У квітні 2017 року Трамп приймав главу Китаю Сі Цзіньпіна у своєму клубі “Мар-а-Лаго”. У цьому закладі відбувалася офіційна вечеря, після якої Трамп сказав, що на десерт був “найкрасивіший шматок шоколадного торта, який ви коли-небудь бачили”.

За вечерю на 30 осіб клуб Трампа виставив рахунок у 7 тисяч доларів. В цю суму також включили вина, квіткові композиції та декоративні пальми в горщиках.

Квіти та вечеря

18 квітня 2018 року подружжя Трамп приймало в гостях прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе та його дружину Акіе Абе. Святковий обід організували в Палм-Біч, штат Флорида. Так, за квіти та декор на цій вечері уряд заплатив 6 тисяч доларів.

Свічки та канделябри

У квітні 2018 року Трамп з Абе зустрілися у “Мар-а-Лаго”. За два дні перебування політиків у клубі Трампа заплатили 6 тисяч доларів. У цю суму ввійшли квіткові композиції, декілька видів свічок, оригінальні канделябри та офіційні вечері політиків.

Котедж для агентів Секретної служби

Клуб Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, з травня по листопад щомісяця стягує із Секретної служби 17 тисяч доларів США. Річ у тому, що стільки коштує оренда котеджу для Секретних служб, які охороняють котедж Трампа та його дочки Іванки.

При цьому Секретна служба орендує котедж навіть тоді, коли Трамп та його дочка відсутні у Бедмінстері. Колишній чиновник адміністрації заявив, що, оскільки поїздки Трампа непередбачувані, Секретній службі потрібно зарезервувати місце на всякий випадок.

Готельні номери

Син Трампа Ерік, який керує організацією Trump, заявив, що готельні номери, якими користується уряд, коштують близько 50 доларів за добу. Але компанія стягує набагато вищі тарифи, ніж свідчать документи: 612 доларів за номери в готелі Трампа у Ванкувері, 242 долари за готельні номери у Вашингтоні та до 650 доларів за готельні номери в “Мар-а-Лаго”.

Офіс для Абе

Цікаво, що під час візиту Абе в “Мар-а-Лаго” клуб передав йому в користування сусідній будинок, що належить Трампу, як офісне приміщення. Однак документи свідчать, що уряд США заплатив 1584 долари за ніч.

Випивка для працівників Білого дому

Під час візиту глави КНР Сі Цзіньпіна в “Мар-а-Лаго” працівники Білого дому випили 54 напої текіли, горілки та бурбону по 15 або 16 доларів кожен. За це уряд заплатив близько тисячі доларів.

Охорона Іванки та Еріка

Дорослих дітей Трампа Еріка та Іванку супроводжують агенти Секретної служби. Вони повинні орендувати кімнати у готелях та клубах Трампа задля безпеки його дітей. При цьому плата за оренду кімнат стягувалася навіть тоді, коли заклади президента США були зачинені на карантин.

Вода та обслуговування

10 лютого 2017 року Трамп зустрівся з прем’єр-міністром Японії Абе. Політики потиснули руки в “Мар-а-Лаго” коротко поговорили про саміт. Номерів не бронювали, їжу не замовляли, але випили води. Однак клуб Трампа виставив уряду рахунок за воду (3 долари за склянку + обслуговування).

За даними видання, всього компанія Трампа виставила рахунки на понад 2,5 млн доларів.