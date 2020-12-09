12 жовтня Господарський суд Києва відмовився визнати недійсним договір між Генеральною прокуратурою і ТОВ “Оболоньторгстандарт” про дольову участь у будівництві ЖК Philadelphia Concept House на Кловському узвозі у Києві.

Про це повідомляє видання Наші гроші.

Ініціатором суду стала ГО “Європейський закон і порядок”. До речі, раніше ця організація була помічена в завідомо програшних оскарженнях дозвільних документів щодо об’єктів девелоперів Perfect Group Дмитра Ісаєнка і Saga Development Андрія Вавриша.

У 2012 та 2013 роках Кабінет Міністрів вирішив передати в управління Генпрокуратури корпуси № 34 і №24 по вул. Московській, 8. Будівлі знаходяться на території заводу “Арсенал”. У червні 2014 року Генпрокуратура вступила у право власності на ці корпуси.

У травні 2015 року тодішній заступник генпрокурора Юрій Столярчук уклав договір із “Оболоньторгстандарт”. Компанія зобов’язувалася здійснити реконструкцію адміністративної будівлі з добудовою житлового будинку.

У травні 2018 року назву угоди змінили на договір про дольову участь у будівництві. Цікаво, що в преамбулі до угоди вказано, що будівля, реставрацію якої замовила ГПУ у 2015 році, знаходиться в аварійному стані та реконструкції не підлягає. На основі цих висновків її списали і знесли.

Згідно з умовами нового договору, Генпрокуратура отримає нежитлові приміщення площею 249 кв. м, що дорівнює площі знесеної будівлі, а також 11% житлових та нежитлових площ об’єкта.

Тобто, за ГПУ закріплено 11% (591 кв. м) площ квартир у ЖК. Однак ще до укладення договору про дольову участь, восени 2017 року фірма передала Генпрокуратурі 4 квартири площею 247 кв. м в інших будинках у Києві. Квартири знаходяться на вул. Львівській та вул. Вишгородській та виконують функцію службового житла Офісу генпрокурора. Логічно, що у вказаному ЖК ГПУ залишилося передати 344 кв. м.

Офіс генпрокурора очікує отримати решту квартир в ЖК Philadelphia Concept House. Остаточне рішення щодо передачі буде прийматися після введення об’єкту в експлуатацію.

Крім того, ГПУ має отримати 249 кв. м нежитлової площі на першому поверсі з окремим входом, а також 213 кв. м вбудованих нежитлових приміщень.

Однак суд вирішив кілька проблемних моментів цієї угоди, які грають на користь ГПУ і забудовнику.

Так, суд, пославшись на аварійний стан знесеної будівлі, спростував твердження про відсутність економічного обґрунтування змісту та умов здійснення розподілу часток за оскаржуваним договором.

Також в рішенні суду зазначається, що ГПУ отримувала пропозиції від різних забудовників, але обрала “Оболоньторгстандарт”, оскільки ця пропозиція начебто була найбільш вигідною в економічному плані.

Водночас суд вирішив ще один проблемний момент угоди – відсутність сформованої конкретної ділянки забудови на момент видачі містом вихідних даних на проєктування об’єкту будівництва.

У липні 2015 року місто видало вихідні дані для будівництва житлових приміщень на місці нежитлового корпусу. При цьому про реставрацію будівлі не вказано. Цікаво, що замовником цих вихідних даних було ТОВ “Інвестиційна компанія “Укрбуд Інвест”, яку пов’язують з тодішнім нардепом-забудовником Максимом Микитасем.

Містобудівні умови та обмеження (МУО) видані на ділянку по вул. Московській, 8, у кварталі, обмеженому вулицями М. Грушевського, Московської та Кловським узвозом. Раніше ця ділянка перебувала у користуванні заводу “Арсенал”. У документах вказані орієнтовні дані майбутнього будівництва. Зокрема, вказано, що будуть зведені три будинки площею 1,7 га, 0,78 га і 0,24 га.

Наразі забудовник продовжує зведення житлового комплексу на ділянці площею 0,14 га, де раніше розташовувався корпус № 34. Однак цю ділянку разом із ще однією ділянкою площею 0,91 га (корпус № 24) ГПУ отримала у користування у травні 2017-го. Тобто, МУО для зведення ЖК видали на два роки раніше, ніж ГПУ отримала права на цю земельну ділянку.

Лише в травні 2019 року КМДА змінила цільове призначення ділянки 0,14 га та віднесла його до категорії земельних ділянок на будівництво і експлуатацію житлового будинку. Цим рішенням фактично дозволяється використовувати її для будівництва житлового будинку.

Суд дійшов висновку, що “оскільки у цьому випадку відбувся виключно поділ земельної ділянки, на яку були видані містобудівні умови та обмеження, то на виділену земельну ділянку розповсюджуються дія містобудівних умов та обмежень від 30.07.2015, оскільки вони фактично стосуються цієї ж території”.

ЖК Philadelphia Concept House став об’єктом кримінального провадження по ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Замовником будівництва є ТОВ “Оболоньторгстандарт”, а генпідрядником – ТОВ “Спецмехбуд 21”. Ці компанії пов’язані із колишнім заступником директора Департаменту містобудування КМДА у 2010-2015 роках Андрієм Вавришем. Наразі ексчиновник є засновником і CEO компанії SAGA Development та другом екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана.