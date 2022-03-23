Нові опитування показують, що громадяни Франції, Німеччини, Італії та Швеції переважно підтримують посилення та подальші санкції проти Росії, навіть якщо вони призводять до посилення економічних труднощів у країні.

Відповідне опитування Київської школи економіки оприлюднило британське видання The Guardian.

Опитування, здійснене на замовлення Київської школи економіки і проведене в середині березня, показало, що 47% населення цих країн вважають, що нинішні санкції проти Росії недостатньо потужні, тоді як 76% сказали, що “санкції мають залишатися стільки, скільки необхідно для припинення війни, навіть якщо це негативно вплине на мою вартість життя”, у порівнянні з 24%, які сказали, що “через їх вплив на вартість мого життя, санкції слід скасувати та відновити нормальну торгівлю”.

Такий консенсус склався в кожній із чотирьох опитаних країн. Лише 13% вважають, що нинішні санкції заходять занадто далеко.

Коли їх запитали, що вони думають про те, що їхня країна купує російську нафту та газ, 30% заявили, що відключення нафти та газу надто підвищить ціни; 23% вважали, що продовжувати імпорт російських нафти та газу було морально неправильним; 22% сказали, що це загрожує європейській безпеці, а 18% – втратою національної стабільності.

Багато європейців (26%) також розглядають можливість відкрити свої домівки для біженців з війни і планують це зробити (7%), серйозно задумалися (17%) або вже приймають сім’ю українських біженців (3 %).