Про це повідомляє американське видання CNN.

“Росія є важливим членом [Великої двадцятки]”, — сказав журналістам у середу речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, додавши, що Росія належить до найбільших економік світу, “об’єднаних” G20.

Ван також сказав, що G20 має “практикувати справжню багатосторонність” і “зміцнювати солідарність і співпрацю”.

Також у середу посол Росії в Індонезії Людмила Воробйєва заявила, що президент Володимир Путін “хоче поїхати” на саміт лідерів G20 на Балі в кінці цього року.

Воробйова сказала, що присутність Путіна “залежить від багатьох речей, зокрема від ситуації з COVID-19, яка покращується”.

У розмові з журналістами в Джакарті Воробйова сказала, що сподівається, що “уряд Індонезії не піддасться жахливому тиску, який чинить Захід не лише на Індонезію, а й на багато інших країн світу”.

Зараз Індонезія займає головування в G20.

“Велика двадцятка – це не тільки саміт. G20 – це процес. Є багато зустрічей, які проводила Індонезія як онлайн, так і офлайн, і Росія бере активну участь у цих зустрічах”, – додала Воробйова.