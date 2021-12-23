Про це Гриценко написав у Facebook.

17 грудня 2021 року вступив у дію наказ Міністра оборони України, згідно з яким жінки до 60 років повинні ставати на військовий облік. Анатолій Гриценко стверджує, що йдеться про мільйони жінок, представниць понад 100 спеціальностей. Якщо працівниця не стане на облік, то сплачуватиме штраф 850-1700 грн, а її керівник на роботі 5100-8500 грн. Наказ Міністерства оборони вже є обов’язковим до виконання.

Гриценко вважає це завдання складним для реалізації: “Розуміючи масштаби цієї роботи, можу сказати: на виконання наказу потрібно років півтора-два мінімум, і це в мирних умовах, і коли військомати в кожному районі”

Зараз же завдання ще складніше: Україна перебуває у стані війни та епідемії COVID-19.

“На фоні децентралізації (зі згортанням мережі держадміністрацій і військоматів), на фоні депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки й лікарі, які мали б перевіряти взятих на облік, й без того перевантажені боротьбою з ковідом) – це завдання є практично непідйомним”, – переконаний Гриценко.

Ексміністр стверджує, що мобілізація на протидію ворогу є необхідною, але цей крок зараз є не цілком обдуманим. Він висловив сумнів у тому, що автори-розробники наказу — Міноборони, МВС, СБУ, СЗР та Мін’юст, який його завізував, врахували всі фактори та наслідки.