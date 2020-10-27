27 жовтня пошуковик Google присвятив дудл вченому Стамену Григорову. Саме сьогодні 142 роки з дня його народження

#Букви розбиралися – чим було примітне життя вченого.

Вчений Стамен Григорів відомий, як один з розробників вакцини від туберкульозу. Саме він став першовідкривачем бактерії, яка робить йогурт корисним. Цим можна пояснити той факт, що на дудлі він їсть йогурт.

Коротка біографія

Стамен Григоров народився 27 жовтня 1878 року в селі Студен-Ізвор (Болгарія). Він був дев’ятою дитиною з дванадцяти. Майбутній вчений закінчив з відзнакою престижну Першу юнацьку гімназію в Софії. За сприяння французького уповноваженого міністра в Софії, якого він зустрів за щасливим збігом обставин, Стамен Григоров продовжив свою освіту в Інституті природничих наук в Монпельє (Франція), а потім захистив докторську дисертацію з медицини на медичному факультеті в Женеві. Молодий доктор Стамен Григоров працював головним асистентом відомого бактеріолога – професора Леона Масолла.

У зрілому віці він отримав докторську ступінь в медичному університеті в швейцарській Женеві.

Під час Балканської війни і Першої світової війни доктор Григоров був військовим лікарем. У той час вирувала холера. Григоров зауважив, що солдати, які їли зацвілий хліб, не заражалися холерою. До складу цвілі входив той же самий пеніциліновий грибок. З його допомогою він встиг врятувати життя сотні солдатів, за що був нагороджений Орденом за сміливість і Золотим червоним хрестом.

Під час Другої світової війни доктор Григоров повернувся на батьківщину і оселився в с. Новоселці Софійської області. Послідовником його роботи став син – доктор Олександр Григоров.

Відкриття йогурту

У 1904 році Григоров одружився. Дружина подарувала йому кілька рецептів цікавих болгарських кулінарних продуктів – в тому числі й йогурту. Зацікавленість Григорова йогуртом переросла в наукові пошуки і безліч експериментів. Через рік, у 1905 році, Григоров виявив палочковидний мікроорганізм, що викликає бродіння йогурту.

Саме цю бактерію згодом назвали Lactobacillus bulgaricus – на честь батьківщини Григорова, Болгарії. У селі, де народився вчений, розташовано один з небагатьох в світі музеїв йогурту.

Деякий час по тому мікроорганізм назвали “лактобациллус булгарікуса”, а зараз він називається “Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus Grigoroff 1905”.

Метод лікування туберкульозу

Ще через рік, в 1906 році, Григоров зробив друге важливе відкриття в своєму житті. Він докладно розповів про механізм використання пеніцилінових грибів проти туберкульозу. Це дослідження він продовжував все життя, працюючи лікарем. На засіданні академічного медичного факультету Сорбонни одностайно було прийнято рішення про поширення результатів його досліджень в спеціальній брошурі, яка на два роки випереджала відкриття БЦЖ.

У період з 1922 по 1924 рік він протестував свою протитуберкульозну вакцину в клініці професора Парашкевов Стоянова в Олександрівській лікарні в Софії.

Вже на схилі років Григоров розробив кращий для свого часу метод лікування туберкульозу – cura bulgara (болгарське лікування).