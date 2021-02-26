Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.
За даними видання, Huawei веде переговори з державною компанією Changan Automobile та іншими виробниками автомобілів, заводи яких можуть стати базою для виготовлення електрокарів.
“Huawei також веде переговори з підтримуваною Пекіном компанією BAIC Group BluePark New Energy Technology щодо виробництва своїх електромобілів”, – заявило джерело.
Водночас представник компанії спростував цю інформацію та заявив, що Huawei не планує виробництво електрокарів.
“Huawei не є виробником автомобілів. Проте за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій ми прагнемо орієнтуватися на цифрові автомобілі та бути постачальником нових компонентів”, – заявили в компанії.
При цьому відразу три джерела повідомили агентству, що Huawei вже розпочала внутрішнє проєктування електромобілів та займається налагодженням співпраці з постачальниками. Запуск виробництва електромобілів планується вже цього року.
- Компанія Huawei останнім часом розширює свою присутність на автомобільному ринку, але тепер схоже, що Xiaomi також планує зайняти нішу в автоіндустрії.