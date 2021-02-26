Китайська компанія Huawei готується до випуску електромобілів під своїм брендом. Деякі моделі можуть з’явитися вже цього року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Huawei веде переговори з державною компанією Changan Automobile та іншими виробниками автомобілів, заводи яких можуть стати базою для виготовлення електрокарів.

“Huawei також веде переговори з підтримуваною Пекіном компанією BAIC Group BluePark New Energy Technology щодо виробництва своїх електромобілів”, – заявило джерело.

Водночас представник компанії спростував цю інформацію та заявив, що Huawei не планує виробництво електрокарів.

“Huawei не є виробником автомобілів. Проте за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій ми прагнемо орієнтуватися на цифрові автомобілі та бути постачальником нових компонентів”, – заявили в компанії.

При цьому відразу три джерела повідомили агентству, що Huawei вже розпочала внутрішнє проєктування електромобілів та займається налагодженням співпраці з постачальниками. Запуск виробництва електромобілів планується вже цього року.