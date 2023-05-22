Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков і “Суспільне“.

За словами російського губернатора, ДРГ зайшли на територію Грайворонського округу.

“Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму”, – написав він.

У коментарі “Суспільного” речник української розвідки наголосив, що операцію проводять легіон “Свобода Росії” та “РДК” (“Російський добровольчий корпус”) для створення “смуги безпеки”, аби захистити цивільних українців. Юсов підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

“Свобода Росії” та “РДК” станом на 14:00 заявили, що “звільнили” Козінку Бєлгородської області. Також вони зайшли у населений пункт Гайворон.

Зазначимо, що зранку стала з’являтися інформація, як-от відео та фото, що проводиться операція на території Бєлгородської області. Тоді ще не було офіційних заяв – ані з української, ані з російської сторін. Російський губернатор перед вищезгаданою заявою заперечував інформацію.