Про це йдеться у повідомленні міжнародної неурядової організації Human Rights Watch.

Коли 30 серпня президент України Володимир Зеленський проведе свою першу зустріч із президентом США Джо Байденом, він буде чекати запевнень і прихильності з боку Вашингтона. США активно підтримували Україну і в останні роки надали значну фінансову, військову допомогу і допомогу у сфері безпеки.

На Сході України продовжується війна із проросійськими бойовиками. Україна стикається з колосальними економічними проблемами. Крим залишається окупованим. Беручи до уваги ці проблеми, адміністрація Байдена може вважати за доцільне відмовитися від тиску на український уряд, щоб він виніс права людини на чільне списку пріоритетів.

Хоча сам Байден разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном неодноразово обіцяв поставити права людини у центр зовнішньої політики США, але багато хто сумнівається у цих зобов’язаннях, особливо, якщо поглянути на процес евакуації з Афганістану.

Байден повинен чітко дати зрозуміти як публічно, так і приватно, що захист і просування прав людини залишається ключовим пріоритетом США і що виконання Україною своїх зобов’язань в галузі прав людини тільки зробить її сильнішою.

Одне з таких складних питань стосується незавершеного законопроєкту про реформу Служби безпеки України (СБУ). Західні партнери закликають приборкати це агентство. Але нинішній законопроєкт як і раніше надає СБУ занадто широкі повноваження в розвідці і правоохоронній діяльності, але при цьому не забезпечує достатніх гарантій прав людини і залишає відкритими питання про контроль і нагляд над Службою.

Президенту Байдену слід попросити Зеленського відкласти прийняття законопроєкту.

У травні українські законодавці прийняли важливий закон, який погоджує правову базу України щодо військових злочинів і злочинів проти людяності з міжнародними стандартами. Це вкрай важливо для забезпечення здійснення правосуддя щодо тяжких злочинів, скоєних під час збройного конфлікту. Команда Байдена повинна чинити тиск на президента Зеленського, щоб той негайно підписав його. Тоді закон вступить в силу.

Українська влада і служби безпеки часто ігнорують або мінімізують загрозу насильства з боку крайніх правих націоналістичних груп. Політика абсолютної нетерпимості до груп, що пропагують ненависть і дискримінацію, необхідна для захисту етнічних меншин, ЛГБТК, журналістів і правозахисників, які як і раніше підпадають під високий ризик.

“Байдену або ще комусь немає необхідності пом’якшувати побоювання з приводу стану прав людини в Україні. Зміцнення прав людини – кращий спосіб зміцнити демократію і безпеку в Україні. Зустріч 30 серпня – прекрасна можливість для обох лідерів продемонструвати і розставити пріоритети в своїх демократичних здібностях”, – зазначає Горбунова.