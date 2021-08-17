Європейська регіональна організація Міжнародної федерації журналістів відреагувала на напад на фотокореспондента видання #Букви та інших працівників медіа в Україні, які зазнали насильства 14 серпня.

Відповідна заява опублікована на сайті ЄФЖ. Як сповіщалося, у суботу, 14 серпня, фотокореспондент видання #Букви Олександр Кужельний виконував редакційне завдання, а саме фотографував акцію “Зупинимо капітуляцію!”, на якій представники націоналістичних рухів виступили проти репресій і зради інтересів України. Після закінчення акції на фотокореспондента було вчинено напад — його цькували та жорстоко побили. Читайте також: Напад на фотокореспондента #Букв: в ОБСЄ закликали владу України захистити пресу В ЄФЖ із посиланням на голову Нацспілки журналістів України Сергія Томіленка зазначили, що під час акції постраждали ще двоє представників медіа — Валентин Банних (кореспондент Vesti.ua, вражений сльозогінним газом) та Антон Філіпп (телеоператор Телевізійної Служби Новин, учасник АТО, заступник командира взводу “Карпатська Січ”, збитий з ніг та вражений сльозогінним газом). Генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес закликав владу до ретельного розслідування інцидентів. “Олександр Кужельний, Антон Філіпп і Валентин Банних — ще одне доповнення до страхітливого списку журналістів, які зазнали нападів під час демонстрацій. Влада повинна зробити все можливе, щоб захистити пресу в такому ворожому середовищі. Ми закликаємо до ретельного розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних зловмисників!”, — наголосив він. Довідково. Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) — європейська регіональна організація Міжнародної федерації журналістів, найбільшої у світі організація професійних працівників ЗМІ. МФЖ має консультативний статус у таких організаціях системи ООН, як ЮНЕСКО, МОП, ВОІВ, Комітет з прав людини, а також у Раді Європи та інших міжнародних організаціях.

Що сталося з Олександром Кужельним?

Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.

Дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.

Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.

Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом особам, які побили фотокореспондента нашого видання Олександра Кужельного під час виконання ним редакційного завдання. За скоєне їм загрожує до п’яти років ув’язнення. Суд у середу, 18 серпня, обере запобіжний захід підозрюваним у нападі.