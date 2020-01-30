Компанія General Motors оголосила про відродження бренду Hummer для створення нової електричної вантажівки.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Уточнюється, що новий автомобіль буде мати 1000 кінських сил і зможе розвивати швидкість до 60 миль в годину за три секунди.

Відзначається, що інформація про нову вантажівку буде розкрита повністю вже 20–го травня поточного року, а вийти вона повинна в кінці 2021–го року.

Також повідомляється, що новий Hummer будуть виробляти на заводі General Motors в Детройті.

Нагадаємо, що Hummer втратив популярність в Сполучених Штатах після світової економічної кризи в кінці 2000-х років.

Серійне виробництво електромобіля Cybertruck стартує в 2021 році. Варто зазначити, що за додаткові $ 7 тис. покупець може додати функцію автопілота.