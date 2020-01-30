Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Уточнюється, що новий автомобіль буде мати 1000 кінських сил і зможе розвивати швидкість до 60 миль в годину за три секунди.
Відзначається, що інформація про нову вантажівку буде розкрита повністю вже 20–го травня поточного року, а вийти вона повинна в кінці 2021–го року.
Також повідомляється, що новий Hummer будуть виробляти на заводі General Motors в Детройті.
Нагадаємо, що Hummer втратив популярність в Сполучених Штатах після світової економічної кризи в кінці 2000-х років.
Серійне виробництво електромобіля Cybertruck стартує в 2021 році. Варто зазначити, що за додаткові $ 7 тис. покупець може додати функцію автопілота.
- Раніше редакція Bloomberg розпитала 5000 власників Tesla про те, як їм жити з електромобілем Ілона Маска. #Букви розповідали, що з’ясували журналісти.