Гурт "Kalush Orchestra" виступить на Євробаченні-2022 у перший день півфіналів — 10 травня.

Про це повідомляє Суспільне.

29 березня провели жеребкування, в результаті якого й визначено порядок виступу учасників Євробачення-2022.

Україну представлятиме гурт “Kalush Orchestra” з піснею “Stefania”. Виступ колективу запланували на 10 травня, під час першого півфіналу конкурсу.

У переліку учасників Євробачення гурт “Kalush Orchestra” має номер 6. Представники України виступатимуть після виконавців з Албанії, Латвії, Литви, Швейцарії та Словенії.

Загалом 10 травня виступатимуть 17 учасників конкурсу, а 12 травня відбудеться другий півфінал заходу. У цей день на сцену вийдуть 18 виконавців. Серед них не буде Росії, оскільки 25 березня її відсторонили від участі у конкурсі.

Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин, на арені Pala Olimpico. 10 та 12 травня відбудуться півфінали, а ще за два дні – 14 травня буде проведено великий фінал конкурсу.