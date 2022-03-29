Про це повідомляє Суспільне.
29 березня провели жеребкування, в результаті якого й визначено порядок виступу учасників Євробачення-2022.
Україну представлятиме гурт “Kalush Orchestra” з піснею “Stefania”. Виступ колективу запланували на 10 травня, під час першого півфіналу конкурсу.
У переліку учасників Євробачення гурт “Kalush Orchestra” має номер 6. Представники України виступатимуть після виконавців з Албанії, Латвії, Литви, Швейцарії та Словенії.
Загалом 10 травня виступатимуть 17 учасників конкурсу, а 12 травня відбудеться другий півфінал заходу. У цей день на сцену вийдуть 18 виконавців. Серед них не буде Росії, оскільки 25 березня її відсторонили від участі у конкурсі.
Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин, на арені Pala Olimpico. 10 та 12 травня відбудуться півфінали, а ще за два дні – 14 травня буде проведено великий фінал конкурсу.
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