Про це Рєзніков сповістив у парламенті на годині запитань нардепів до уряду.
За його словами, потреба в ухвалі відповідного проєкту існує через те, що наразі в Україні відсутні закони, які регулюють обіг зброї.
“У нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український парламент нарешті прийме закон, в якому буде все внормовано”, – зазначив очільник Міноборони.
Як відомо, Рєзніков вже не вперше наголошує на важливості ухвали законопроєкту про легалізацію. Раніше він зізнався під час інтерв’ю, що є “давнім прихильником цієї ініціативи”.
“Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно”, – пояснював раніше Рєзніков.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський не підтримав петицію про легалізацію зброї, назвавши такий крок передчасним. Він також пояснював, що виступає проти цього закону.
- Крім того #Букви розповідали, як в Україні легально придбати зброю.