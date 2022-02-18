Про це Рєзніков сповістив у парламенті на годині запитань нардепів до уряду.

За його словами, потреба в ухвалі відповідного проєкту існує через те, що наразі в Україні відсутні закони, які регулюють обіг зброї.

“У нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український парламент нарешті прийме закон, в якому буде все внормовано”, – зазначив очільник Міноборони.

Як відомо, Рєзніков вже не вперше наголошує на важливості ухвали законопроєкту про легалізацію. Раніше він зізнався під час інтерв’ю, що є “давнім прихильником цієї ініціативи”.

“Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно”, – пояснював раніше Рєзніков.