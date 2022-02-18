Міністр оборони Олексій Рєзніков підтримує ухвалу законопроєкту щодо легалізації зброї в Україні оскільки вважає, що це дозволить регулювати її обіг.

Про це Рєзніков сповістив у парламенті на годині запитань нардепів до уряду.

За його словами, потреба в ухвалі відповідного проєкту існує через те, що наразі в Україні відсутні закони, які регулюють обіг зброї.

“У нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український парламент нарешті прийме закон, в якому буде все внормовано”, – зазначив очільник Міноборони.

Як відомо, Рєзніков вже не вперше наголошує на важливості ухвали законопроєкту про легалізацію. Раніше він зізнався під час інтерв’ю, що є “давнім прихильником цієї ініціативи”.