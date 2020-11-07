За результатами місцевих виборів в Україні депутатом Черкаської міської ради став Сергій Прядка. На перший погляд, у чоловіка бездоганна репутація, адже він ветеран війни на Донбасі, патріот і спортсмен. Однак є у новоспеченого нардепа цікавіші елементи біографії.

#Букви розповідають, як Сергій Прядка розпочинав свою політичну стежку.

Ветеран, що став мемом

Сергій Прядка є учасником бойових дій на Донбасі. На війні чоловік втратив кінцівку, але це не стало причиною відчаю. Ветеран почав активно займатися спортом та брав участь в “Іграх нескорених”.

Випадково, чи ні, саме Сергій Прядка став одним із військових, які стояли за спиною п’ятого президента Петра Порошенка на дебатах з Володимиром Зеленським 19 квітня 2019 року. Подія, що відбувалася на НСК “Олімпійський”, була доволі резонансною. Тому не дивно, що всі учасники дебатів потрапляли у поле зору камер.

Прядка, як і вся група підтримки Порошенка, з озлобленим виразом обличчя дивився на Зеленського, демонструючи свою ненависть до того, що каже політик, та й до нього особисто.

На ранок після політичної дискусії двох опонентів Прядка прокинувся знаменитим. Користувачі соціальних мереж активно поширювали меми із поглядами ветерана на Зеленського. Тоді Прядку охрестили “символом ненависті” до Зеленського.

Однак минав час, з’являлися більш резонансні події, про “озлобленого” Прядку майже не згадували.

Політичний дебют

Попри важку травму, ветеран зумів реалізувати себе у спорті. Ба більше, він став ініціатором створення в Черкасах вітрильної школи для дітей.

У 2020 році Сергію Прядці, очевидно, закортіло відчути нові емоції, тому він розпочав політичну кар’єру. Не у складі “ЄС”, як ви могли подумати, а у списку “Слуги народу”. Так-так, Прядка вирішив примкнути до політичної сили того, кого ще два роки тому так показово ненавидів.

Прядка балотувався у міську раду Черкас та проводив активну передвиборчу агітацію разом із новими колегами, про що свідчать агітаційні відео. Проте минуле несподівано відгукнулося, коли черкащани з новою силою почали поширювати мем із кандидатом від “Слуги народу”.

За традицією, кандидат у депутати вирішив виправдати себе та розповісти, що “його використали”.

“У мене був важкий час, мене знайомі ветерани запросили. Тому я тоді був на сцені. Так вийшло. Вважаю, мене використали тоді”, – сказав ветеран у коментарі місцевому виданню “Прочерк”.

Прядка також заявив, що вони з колегами по партії обговорили цей інцидент. У команду його запросили для того, щоб ветеран допомагав розвивати соціальну та спортивну галузь міста.

З війська у політику

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, які стали вирішальними для ветерана. Підрахунок голосів завершений, тому Сергій Прядка у своєму Facebook урочисто заявив, що став депутатом Черкаської міської ради. Однак новоспечений депутат опублікував фото без партійної символіки.

“Якщо ви судите за партію, то мені вас шкода. Треба починати із себе”, – написав Прядка, передбачивши негативні коментарі.

До слова, на момент написання цього матеріалу тріумфальна публікація зникла зі сторінки політика. Ймовірно, він приховав пост, або видалив його за якихось причин.