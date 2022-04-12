У міністерстві охорони здоров'я України повідомили, як у період війни можна отримати виплати за листками непрацездатності.

Про це йдеться у дописі пресслужби МОЗ України.

Щодо отримання виплат за листками непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах, то вони також можуть бути опрацьовані та здійснені роботодавцем у встановленому порядку.

Разом з тим, такі виплати можна отримати навіть якщо роботодавець не може опрацювати ваші документи та подати заяву-розрахунок за місцем розташування через бойові дії.

Зверніть увагу, якщо ваше підприємство розташоване на території, де бойові дії не ведуться, а отже відсутні перепони для формування заяви-розрахунку, роботодавець має призначити вам допомогу у визначені терміни попри воєнний стан.

Для отримання виплат безпосередньо від Фонду соціального страхування України необхідно звернутися до будь-якого зручного для вас відділення Фонду. Список працюючих фондів можна дізнатись за посиланням.

Із собою потрібно мати такі документи:

паперовий листок непрацездатності або номер е-лікарняного;

копії 1-4, 11-16 сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацією іншого документа, що посвідчує особу;

довідку про присвоєння РНОКПП (реєстраційного номера картки платника податків).

За наявності також подаються інші документи, що підтверджують право на пільги, розмір заробітної плати тощо. Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не вимагається, однак може бути надана за наявності.

Кошти перераховують на спеціально відкритий поточний рахунок або особисту банківську картку, слідкувати за станом фінансування ви можете онлайн у Telegram-каналі Фонду.