Війна – це випробування на міцність психіки кожного із нас, неважливо де ви – під обстрілами чи в безпеці. Емоційні гойдалки (коли відчай замінюється ейфорією), страх, паніка, провина, страх за близьких і втрати – це те, що супроводжує кожного із нас.

Як зберегти психіку під час війни, #Букви запитали в освітньої психологині, викладачки, спеціалістки з психічного здоров’я, членкині Американської психологічної асоціації Ані Леоніли Іоселіані.

Про емоційні гойдалки та як уникнути їх негативних наслідків

Зараз український народ стикається з суворою і неймовірною реальністю. Навіть ті, хто думав, що війна почнеться, не могли до цього підготуватися. У такому загостреному емоційному стані ми сприймаємо хороші новини і погані новини в крайностях, тому що вони екстремальні.

У цій реальності наша основна увага має бути спрямована на виживання. Ми повинні залишатися тверезими, щоб приймати правильні рішення. Ми не знаємо, як виглядатиме реальність після війни, коли вона настане, і, на жаль, не можемо її передбачити.

Зараз я хотіла б попросити всіх наших земляків залишити свої найосновніші потреби виживання пріоритетом. А коли справа доходить до психічного здоров’я, найосновніша потреба – це спілкування та відчуття підтримки. Говоріть один з одним, обнімайте один одного, слухайте один одного. Нам потрібно пережити це зараз, щоб ми могли відновити нашу країну завтра.

Як жити у постійній напрузі та в очікуванні атаки

Люди – це неймовірні істоти і ще неймовірніші біологічні машини. Ми можемо пристосуватися практично до всього, незалежно від того, наскільки це важко. Нервувати зараз – це фактично фундаментальний ключ до нашого виживання, тому у нас є ця функція.

Боятися війни, коли йде війна, це абсолютно адекватна реакція. Але зараз найголовніше – не розгубитися в цьому почутті. Найкраще – продовжувати щось робити, допомагати іншим, наскільки можемо, допомагати нашим громадам, як тільки можемо. Страх викликає реакцію, яка називається “бийся або втікай”, простіше кажучи, ми або боремося, або тікаємо. Ті з нас, хто залишився боротися, повинні намагатися бути продуктивними.

Як намагатися спокійно жити, коли твої близькі в небезпеці?

Як можна жити спокійно, коли близьким загрожує небезпека? Проста відповідь — це неможливо. Це трагедія, і жахливо, що професіонал, як я, має це говорити, але це правда. Я не можу сказати нічого, що покращить це, немає жодного психологічного трюку, який ми можемо використати. Єдине, що ми можемо зробити, це продовжувати шукати способи доставити наших близьких у безпеку, продовжувати намагатися знайти спосіб покращити ситуацію.

Якщо ми нічого не можемо зробити, тоді ми повинні визнати, що це правда. Наші близькі в небезпеці, ми повинні бути до цього готові, і ми повинні підготувати їх зробити все можливе, щоб відчувати себе в безпеці. Це реальність, це — війна і заспокоєння, що нічого не може статися з тим, кого ми любимо, не корисне. Навпаки, ми повинні спробувати все, що в наших силах, щоб знайти вихід із ситуації.

Як змиритися зі втратою людей та невідомим? Як попрощатися з колишнім життям і побутом?

Ви повинні сумувати про втрату людей, яких ми втратили. Це єдиний природний вихід. Якщо ми спробуємо приховати ці почуття, вони будуть повертатися. Смерть за таких обставин є найгіршим видом смерті. Це несправедливо, це варварство, це жахливо. Ми не можемо вдавати інакше.

Те саме стосується нашого попереднього життя, нашої попередньої реальності. Ми можемо жити в ілюзії, що завтра все буде добре, але тоді ми будемо ще більше спустошені, коли цього не станеться. Ми повинні прийняти реальність, в якій ми перебуваємо. Ми повинні пройти цей важкий процес, щоб мати можливість продовжувати. Так, вчорашнє життя не повернеться, але це не означає, що ми не можемо йти вперед. Мі зможемо жити далі, тому що це є перемога над окупантами.

Як подолати відчуття провини? Що ти не досить робиш, що ти не герой, що тобі страшно, що не можеш захистити близьких, що виїхав або що не виїхав, що, зрештою, не знаєш що робити тощо

Почуття провини — це почуття розкоші. Це означає, що ми в безпеці, і тепер ми можемо відчувати себе винними.

По-перше, ви не вибрали, щоб це сталося з вами, ви не прокинулися і не попросили, щоб ваш дім розбомбили. Це сталося з усіма нами. І ми не можемо дозволити собі відчувати себе винними за те, що нам вдалося залишитися в безпеці.

Енергію, яку ми витратили б на почуття провини, можна витратити десь в іншому місці, наприклад, на допомогу іншим. Якщо ви перебуваєте в безпечному місці в іншій країні, ви завжди можете знайти способи допомогти новим людям, які прибувають з України. Якщо ви все ще в Україні, подумайте про те, що завдяки ВАШИМ рішенням і тому, що ви змогли залишитися в безпеці, лікарю не потрібно ризикувати життям, щоб вас врятувати, солдату не потрібно вас рятувати, ви не займаєте місце в лікарні, яке може знадобитися комусь іншому.

Якщо у вас все добре, це означає, що хтось інший, хто потребує допомоги, може отримати цю допомогу. Зараз ми всі один організм, і чим більше з нас здорових, тим більше енергії та ресурсів може піти на тих, хто не в порядку.