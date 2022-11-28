Разом з відключеннями світла через російські обстріли українці відчувають потребу у наявності зв'язку та інтернету. Однією з альтернатив є придбання термінала супутникового зв'язку Starlink, який можна замовити до України самостійно або за допомогою поштових операторів.

Про це повідомило AIN.UA.

Термінали мають різні ціни в Україні, США та Європі. За кордоном вони вдвічі нижчі за роздрібну ціну в Україні. “Нова пошта” підрахувала, що в нашій державі середня ціна Starlink становить 45 тисяч грн. За кордоном ж ціни наступні:

США, 599 доларів = приблизно 22 426 грн;

Німеччина, 460 євро = близько 17 222 грн;

Чехія, 9 100 крон = приблизно 14 303 грн;

Іспанія, 390 євро = приблизно 15 171 грн;

Франція, 480 євро = близько 18 672 грн;

Італія, 410 євро = приблизно 15 949 грн;

Польща, 2 200 злотих = приблизно 18 700 грн;

Велика Британія, 460 фунтів = близько 20 477 грн.

Додамо, що термінал можна придбати разом з сусідами або офісом та користуватися ним разом. Так буде дешевше й зв’язком будуть забезпечені більше громадян.

До вартості додаються митні платежі та міжнародна доставка сервісом. У NP Shopping можна використати калькулятор для прорахунку вартості. Вага Starlink становить = 8,5 кг.

Як придбати Starlink з Meest

Спочатку так само треба перейти на офіційний сайт Starlink. На головній сторінці варто обрати місто, куди буде надходити пристрій. Склад цього оператора розташовано у польських містах Дембиця (Dębica) та Подкарпатське воєводство (Podkarpackie). Після введення населеного пункту натисніть поряд Order Now, після чого покупця перенаправлять на сторінку для замовлення Starlink.

У полях замовлення введіть ваші особисті дані, адресу доставлення з особистого кабінету у розділі “Ваші Meest-адреси” у мобільному додатку або “Адреси Meest” у вебверсії кабінету. Позначте галочкою клітинку під полями для підтвердження достовірності адреси доставки.

Надалі треба натиснути на кнопку Update Shipping address. Для покупця відкриється сторінка для оплати замовлення, де треба ввести дані своєї платіжної картки та заздалегідь перевірити, чи відкрито вам необхідний ліміт для розрахунку за Starlink. Натиснувши Order Now, ви замовите Starlink, який прибуде протягом 3-5 робочих днів. Приблизно за такий же час термінал прибуде в Україну.

Для підключення Starlink треба придбати коннектор Ethernet, який можна знайти у листі про підтвердження замовлення Starlink. Нижче буде посилання на сторінку, де його можна докупити. Процедура оформлення така ж сама.

Повністю інструкцію можна переглянути тут.