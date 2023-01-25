Заява Кремля від 5 січня про наказ президента РФ припинити вогонь на 36 годин у період православного Різдва, після заклику Патріарха Московського Кирила, глави Російської православної церкви (РПЦ), до різдвяного перемир’я була частиною передвиборчої кампанії Путіна.

Про це повідомляє Sky News.

Українські офіційні особи відкинули пропозицію Путіна про припинення вогню та заявили, що вона буде діяти лише в тому випадку, якщо російські війська покинуть країну. У той час російські артилерійські снаряди продовжували падати на контрольовану Україною територію на сході, незважаючи на нібито припинення вогню.

У матеріалі для Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Емілі Ферріс, наукова співробітниця відділу досліджень міжнародної безпеки, каже, що це оголошення “свідчило про тонку зміну риторики з боку Росії. Заклик до припинення вогню був невипадковим, оскільки виборча кампанія Путіна має розпочатися цього року, і всі погляди будуть прикуті до нього та його партії – “Єдина Росія”.

За словами Ферріс, просування одностороннього припинення вогню сприяє наративу про Росію як миротворця – незважаючи на рішення РФ розпочати війну. Можливо також, що припинення вогню відіграло роль “лакмусового папірця”, намагаючись визначити, як російське населення відреагує на зменшення Кремлем своїх територіальних цілей.

Озираючись на те, як було зроблено оголошення про припинення вогню, Ферріс також зазначає, що спочатку воно надійшло від патріарха Кирила, а потім Путін його схвалив, поставивши таким чином “релігію в центр війни”.

Вона додає: “Путін представив війну в Україні як свого роду священний хрестовий похід і боротьбу за виживання Росії. Спроба Кремля залучити РПЦ до політичного рішення на високому рівні, такого, як припинення вогню, вказує на ймовірну активнішу роль церкви у війні в найближчі місяці.

Наголошується, що Кремль намагається визначити, чи може РПЦ бути посередником у будь-яких майбутніх переговорах щодо врегулювання, створюючи вигляд, що церква діє незалежно – як миротворець. Проте, враховуючи близькість РПЦ до самого Путіна, дуже малоймовірно, що Україна прийме таку політизовану пропозицію.