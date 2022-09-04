Про це інформує кореспондент “Нової Газети”.

Російський політик Альфред Кох своєю чергою заявив Шапошникову: “У мене є відповідь на ваше запитання! — і після паузи продовжує: — Я не знаю, що робити. Чому ви вважаєте мене розумнішим за вас?”. Отримавши відповідь, що той так не вважає, запитав: “А тоді чому Ви мене запитуєте?”.

Шапошников не прийняв цю відповідь, і тоді російський економіст Костянтин Сонін наголосив: “Вам дали дві відповіді: або звикати, або їхати”.

На запитання опозиційного муніципального депутата із Санкт-Петербурга Валерія Шапошникова про те, як боротися всередині Росії, коли та як виходити на вулиці, російський підприємець-емігрант Євген Чичваркін двічі порадив виїхати із Росії.

Конгрес Вільної Росії проходить з 2016 року, але цього року він зібрав більше, ніж раніше – близько 550 осіб. На думку одного з організаторів, “прокинулися після початку війни, а ще сильніше, коли в Європі пішла розмова про заборону віз “.

Як констатував журналіст Ілля Азар, кореспондент видання, під час цієї зустрічі російських лібералів “досвідчені бійці конгресного фронту засувають на другий план молодь з її антивоєнним TikTok, чекають українського прапора над Севастополем і намагаються уникнути відповіді на питання, що робити противникам Путіна і війни, що залишаються в Росії”.

Радянський та російський шахіст, тринадцятий чемпіон світу з шахів, шаховий літератор і політик Гаррі Каспаров прямо назвав російську політику політикою фашизму та наголосив, що доля РФ залежить від того, як Україна боротиметься:

“Історичний шанс повернути Росію до сім’ї цивілізованих народів може бути лише після беззаперечної перемоги України. Ситуація дуже складна, але майбутнє – за силами свободи та демократії, і я не сумніваюся, що ми переможемо! Слава Україні!”.

Наступного дня він наголосив, що попереду кровопролитна війна, але саме їм, росіянам, потрібно звільняти свою країну.

Каспаров трохи пізніше описав образ майбутньої Росії, уточнивши, що країна може поменшати.

“Татарстан, Чечня, Дагестан можуть захотіти шукати самостійного шляху, і я не проти — скатертиною дорога, але значна частина території утворює нову економічну конфедерацію з обмеженими функціями центру”, — заявив він.

Його колега з Російського комітету дій, колишній глава ЮКОС Михайло Ходорковський наполягав, що така перспектива виключена, але постпутінській Росії потрібна глибока федералізація.

Колишній шахіст запевняв, що “тренд для України позитивний”, але настає холодний період, і зима буде вирішальною. Ходорковський назвав себе песимістом і нагадав, що Путін ще й близько не задіяв усі свої ресурси і, хоч український опір “несподіваний за своєю силою”, “справа ще далеко не зроблена”.

В кулуарах:

Пітерський депутат Шапошников зізнався журналісту Іллі Азару в кулуарах Конгресу, що залишився незадоволеним відповідями на свої питання. Він поскаржився, що замість того, щоб отримати якусь пораду, не почув нічого, окрім пропозиції сидіти та чекати смерті Путіна. Одначе, політик всерйоз задумався над еміграцією.

“Поки ми розмовляємо поруч із готелем, звідти виходить Чічваркін — він у шароварах та футболці, його вуса закручуються вгору. Шапошников просить у нього дозволу зробити спільну фотографію”, – розповів журналіст.

Далі розгорнувся діалог:

“Донька пише не повертатися”, — сказав депутат бізнесменові.

“І не повертайтеся”, — одразу погодився Чичваркін. “Не потрібні жертви, їх ніхто не оцінить”.

“Якщо всі поїдуть, то нічого й не зміниться”, — встряв журналіст.

“Саме тому й зміниться”, — відповів Чичваркін, сів у автомобіль і поїхав.

Інші борці з російським режимом:

Представник Руху свідомих відмовників від військової служби Олександр Бєлік розповів, що після 24 лютого надходить багато звернень від військовослужбовців, які вже перебувають на території України.

Віка Фас із Феміністського антивоєнного опору похвалилася, що створений 25 лютого активістками рух уже має 60 осередків у Росії та 30 за кордоном.

Марія Новікова подякувала за дотримання ґендерного балансу на сесії та пояснила, що проєкт NITKA пробував різні формати, але зупинився на “незвичайному та креативному”: акаунті в TikTok. NITKA, каже Новікова, вже набрала понад дев’ять тисяч підписників, а один ролик клікнули понад 2 мільйони разів.

Проєкт “Медіа партизани”, за словами Ольги Демидової, виник, коли стало зрозуміло, що через масові затримання “виходити на вулицю в Росії безглуздо”.

Тимофій Мартиненко з руху “Весна” похвалився тим, що антивоєнні мітинги та ходи наприкінці лютого та на початку березня пройшли на заклик саме його руху, і розповів про інші проєкти, зокрема про сервіс для звернень до депутатів Держдуми. Наприкінці виступу Мартиненко заявив, що “Весна” не вірить, що росіяни мають “рабський менталітет” і що існує “кровожерний глибинний народ, який любить Путіна”.

“Це все дуже по-дитячому” – Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від партії “Європейська Солідарність” Рефат Чубаров, також відвідав цей конгрес. Він поділився із журналістом своїми думками стосовно антивоєнного руху Росії в його нинішньому вигляді.

“Я подякував би їм за те, що вони роблять, і це було б щиро. Але це все дуже по-дитячому. А ще вони мають бути дуже уважними, бо неправильний діагноз може призвести до неправильного лікування”, – відповів Чубаров.

Глава Меджлісу розповів, що підходив до Мартиненка, тому що рішуче не згоден з його “пафосними словами про те, що росіяни не мають імперськості та раболіпства”. Як приклад він навів заселення окупованого Криму.

“Близько мільйона громадян Росії без жодних докорів совісті взяли та оселилися в окупованому Криму. Якого хрону? Ось це і є імперська. Коли ми поверталися туди наприкінці 80-х, ми не викинули жодну родину. Я особисто купив кімнати, де народилася мама. Коли ми знову повернемось до Криму, жоден із тих, хто оселився там після 2014 року, жити в Криму не буде. Немає раболіпства? А що це, коли мати каже, що її син у полоні [в Україні], але відразу додає, що він захищає інтереси Росії? Які ще інтереси Росії?”, – запитав Чубаров.