Депутат з фракції “Слуга народу” шукав у Раді “міні купера” на прохання невідомого співрозмовника

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, наш кореспондент став свідком цікавої ситуації: нардеп-“слуга” Олександр Кабанов уважно вдивлявся у бік центрального входу до зали Верховної Ради, шукаючи когось із колег. Пізніше народний обранець відкрив листування із невідомою особою.

Співрозмовники обговорювали якийсь тендер, пов’язаний із Мелітополем. Після цього Кабанова запитали:

“Міні купер у залі є? Ти говорив із ним?”.

На це Кабанов відповів, що “він тільки-но прийшов після перерви”.

Визначити те, кого назвали цим кумедним прізвиськом, було дуже легко, адже відразу після цього Кабанов підійшов до нардепа Сергія Мінька. Зазначимо, що Мінько – безпартійний мажоритарник із Мелітополя. Тому помилки бути не може.

Нагадаємо, що Анна Колісник у сесійній залі Парламенту листувалася з абонентом, на ім’я Стас, якому написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

“Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни”, – написала народна депутатка.