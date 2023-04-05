До Мінреінтеграції надійшли звернення від внутрішньо переміщених осіб, яким затримуються виплати допомоги на проживання. Йдеться про випадки, коли громадяни змінили місце реєстрації за допомогою порталу "Дія".

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомили у Мінсоцполітики, нині питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потребує доопрацювання.

Зазначається, що для вчасного отримання допомоги на проживання ВПО потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання. Органи соцзахисту не повинні вимагати у ВПО оформлення повторної заяви на отримання допомоги. Виплати мають продовжитися на основі вже зареєстрованої заяви за місцем попереднього проживання.

Крім того, додається, що для цього працівники соцзахисту мають надіслати запит на отримання електронної справи, попередньо сформованої на підставі зареєстрованої заяви від переселенця.

Також в Мінреінтеграції закликали звернути увагу, що допомогу на проживання буде нараховано за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО. У Мінсоцполітики запевнили, що питання щодо автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня.