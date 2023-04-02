Внутрішньо переміщені особи та звільнені з полону відтепер можуть отримати ваучери на навчання - документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, скориставшись такою можливістю, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю. Нині визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер.

Зазначено, що ваучери можна буде отримати на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації. Документ можуть отримати в тому числі внутрішньо переміщені особи працездатного віку.

Крім того, ваучери передбачаються також звільненим з полону особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

Як пояснили в Мінреінтеграції, вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні

не отримували ваучер раніше

не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту

З переліком професій і спеціальностей, закладів навчання, необхідних документів і процедурою видачі ваучерів можна ознайомитися за посиланням.