Радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна заявила про те, що не стерпить, якщо хтось їй скаже про "примирення між братніми народами".

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна опублікувала сторі з відповідною заявою в Instagram.

У тексті йдеться про те, що бабуся Зарівної зараз проживає в селі на півдні України. У будинку протягом довгого часу немає ні світла, ні опалення. У жінки закінчуються запаси їжі, а російські танки проїжджають вулицями біля її будинку.

Радниця Андрія Єрмака пише, що вивезти її бабусю з села неможливо, а через постійні обстріли з боку росіян у родички Зарівної “прогресує старечий маразм”. Бабуся Зарівної не розуміє, де вона. Вона також не впізнає свою онучку, стверджує сама Зарівна.

Зарівна додала, що не стерпить, коли хтось їй скаже про примирення з “братніми народами”:

Якщо мене хтось колись в житті спитає про можливе примирення між “братнім” народами, я без зайвих слів натовчу і розшкрябаю пику. Навіть не посилатиму за руським воєнним кораблем, одразу буду СИЛЬНО, СИЛЬНО БИТИ.