Катерина Усик оприлюднила фото у Instagram.

На опублікованих фото видно, що біля будинку Усиків окупанти зруйнували вимощену каменем доріжку та пошкодили інше майно родини. Росіяни проводили застілля в дворі будинку та залишили по собі сміття.



Катерина Усик переконана, що незабаром в Росії буде бідність, а потім і революція, а вся країна-агресор потрапить в ізоляцію. Дружина боксера вважає, що росіяни продовжуватимуть думати, що “у всьому винна Україна”, проте їхня думка не матиме значення, переконана вона.

Ми нікому нічого доводити не будемо! Особисто мені не цікаво, як вони (росіяни — Ред.) житимуть. Зате за Україною буде Перемога! Переосмислення всього в цілому! І, Дай Боже, згуртований народ!”