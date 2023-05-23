Джерело: Euronews Romania.

Наміри Молдови підтвердила глава держави Мая Санду.

“Якщо Путін приїде до Молдови, то його заарештують. Молдова підписала угоду з Міжнародним кримінальним судом і дотримуватиметься рішення суду”, — підкреслила Санду.

За її словами, нині Молдова не перебуває у загрозі, бо РФ розпочала війну далеко від кордонів країни. Вона наголосила, що вони перебувають у стані відсутності ризику військового вторгення завдяки Україні, яка “тримає російську армію якомога далі від наших кордонів”.

“Але ми стикаємося зі спробами Росії дестабілізувати нашу країну. Ми говорили про ці спроби кілька місяців тому. На щастя, нам вдалося захистити країну, ми стаємо більш стійкими. Багато років ми бачили, що Росія намагалася шантажувати нашу країну, використовуючи енергію”, — зазначила Санду.