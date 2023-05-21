21 травня у Кишиневі (Молдова) відбулися Великі Європейські збори. У мітингу взяли участь від 75 до 80 тисяч людей, які виступали за європейську інтеграцію.

Джерело: Newsmaker.

Прессекретар Генінспекторату поліції Діана Фетко зазначила, що правоохоронці під час заходу не зареєстрували жодного інциденту. Вона подякувала учасникам мітингу за співпрацю з органами правопорядку.

Великі європейські збори були оголошені президенткою Маєю Санду. Вона виступила перед присутніми, а також голова Європарламенту Роберта Метсола, яка прибула до Кишинева з цієї нагоди.

Санду українською мовою заявила, що підтримує Україну та солідарна з її народом.

Під час зборів учасники ухвалили резолюцію на підтримку європейської інтеграції Молдови. У документі наголосили, що Молдова прагне стати частиною ЄС, який гарантуватиме стабільність і дасть змогу реалізувати свій потенціал.

Ще мітингувальники закликали всі політичні сили країни підтримати європейський курс країни. Вони вважають, що для цього необхідно прописати в Конституції Молдови її мету вступити в ЄС, забезпечити якнайшвидший початок переговорів про вступ, а також підтримати зміцнення держструктур для досягнення цієї мети.