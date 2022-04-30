Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прокоментувала загрозу ядерного удару з боку Росії. За словами американської чиновниці, якщо це станеться - президент РФ Володимир Путін ніколи не оговтається від наслідків.

Про це Нуланд розповіла в інтерв’ю російському виданню “Медуза”.

Відповідаючи на запитання щодо того, як США сприймають загрозу ядерної війни, яку останнім часом все частіше обговорюють на російському пропагандистському телебаченні, Нуланд зауважила, що це – найвищий ступінь безвідповідальності. Тим паче для країни, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН.

“Не дай Боже, щоб Путін чи його генерали реально були готові прийняти таке рішення”, – сказала вона.

Американська чиновниця додала, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі зрозуміли, що погрози Кремля потрібно сприймати серйозно. А тому США з союзниками готуються і до можливого застосування Росією ядерної зброї.

“Якщо дійде до такого, це буде воєнний злочин такого масштабу, від наслідків якого ні сам Путін, ні Росія вже ніколи не оговтаються. Точно не при нашому з вами житті”, – наголосила Нуланд.