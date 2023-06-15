Японія веде переговори, аби постачати артилерійські снаряди до США для їхнього перенаправлення в Україну. Розглядається можливість передачі артилерійських снарядів для 155-мм гармат.

Джерело: The Wall St Journal.

Токіо може постачати вищезазначені боєприпаси відповідно до угоди 2016 року. Згідно з нею Японії та США дозволяється обмінюватися боєприпасами у межах їхнього давнього альянсу в галузі безпеки.

Цього місяця очільник Пентагону Ллойд Остін провів переговори в Токіо з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою. Після зустрічі американський міністр похвалив Токіо за нелетальну військову підтримку, яку вона надала Україні. Глава Пентагону заявив, що додаткова допомога вітатиметься.

На початку червня з’явилася інформація, що США розглядали можливість забезпечити постачання тротилу з Японії для 155-мм артилерійських снарядів.

Хоча експортні правила забороняють японським компаніям продавати летальні предмети за кордон, але, схоже, союзники знайшли обхідний шлях, що дає змогу продавати тротил в умовах глобальної нестачі боєприпасів. Крім того, законодавці правлячої Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДП) хочуть послабити або скасувати експортні обмеження.