Про це в інтерв’ю CNN розповів глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі .

За його словами, на даний час ведуться обговорення щодо створення такого офісу, однак жодних деталей ще не визначено.

Хаясі зауважив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, призвела до наслідків далеко за межами європейських кордонів і це змусила Японію переглянути регіональну безпеку.

“Причина, чому ми це обговорюємо, полягає в тому, що після агресії Росії проти України світ (став) більш нестабільним”, – сказав він.

“Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується питанням у Східній Європі, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихому океані. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО (стає) … дедалі важливішою”, – пояснив японський міністр.

Він додав, що Японія не є членом договору НАТО, але цей крок свідчить про те, що партнери блоку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні “дуже стабільно співпрацюють” з НАТО.

Відкриття офісу зв’язку НАТО в Японії ознаменує значну подію для західного альянсу на тлі поглиблення геополітичних розломів і, ймовірно, викличе критику з боку китайського уряду, який раніше застерігав від такого кроку.

НАТО має подібні офіси зв’язку в інших місцях, включаючи Україну та Відень. Офіс зв’язку в Японії дозволить проводити обговорення з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, щодо геополітичних викликів, нових і руйнівних технологій і кіберзагроз.

Вторгнення Росії в Україну сколихнуло Європу та змусило позаблокову Фінляндію та Швецію відмовитися від свого нейтралітету та шукати захисту в НАТО. Таким чином Фінляндія офіційно приєдналася до блоку минулого місяця.

Війна також привела до того, що такі країни, як Японія та Південна Корея, наблизилися до своїх західних партнерів, одночасно виступаючи єдиним фронтом проти передбачуваних загроз ближче до своїх кордонів.

Хаясі сказав про “суворе і складне” регіональне середовище безпеки в Японії, зазначивши, що окрім посилення російської агресії, Токіо також бореться з ядерною Північною Кореєю та Китаєм, що розвивається.

Однак попри зростання регіональної напруженості, Хаясі сказав, що потенційне відкриття офісу не спрямоване на конкретні країни.

“Це не призначено… для того, щоб надіслати повідомлення”, — сказав Хаясі.

Він додав, що Японія та інші країни все ще повинні співпрацювати з Китаєм у більш масштабних питаннях, таких як зміна клімату та пандемія Covid-19, і що Токіо хоче “конструктивних і стабільних відносин” з Пекіном.

Раніше Китай застерігав від розширення діяльності НАТО в Азії та гнівно відповів на попередні повідомлення про можливе відкриття офісу в Японії.

“Азія є перспективним краєм для співпраці та осередком мирного розвитку. Це не повинно бути платформою для тих, хто прагне до геополітичних боїв. Поштовх НАТО на схід і втручання в справи Азійськр-Тихоокеанського регіону однозначно підірвуть регіональний мир і стабільність”, — сказав речник МЗС Китаю Мао Нін.

Своєю чергою Хаясі применшив занепокоєння, що відкриття офісу НАТО в Токіо може ще більше розпалити напруженість.

“Я не вважаю, що це так”, – сказав він.