Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Перебуваючи з робочим візитом у США, міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч з міністром фінансів Японії Сунічі Судзукі. Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

Міністр фінансів України наголосив, що в умовах війни, зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Своєю чергою, Сунічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

За даними Мінфіну, від початку повномасштабної війни РФ, Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.

Під час обговорення відновлення та реконструкції країни, Сергій Марченко зазначив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору.

Своєю чергою, представники Міністерства фінансів Японії висловили готовність підтримати Україну у відбудові, зокрема через потенційні спільні проєкт з Японським агентством міжнародного співробітництва “Джайка” (JICA).

Нагадаємо, що за спільною оцінкою уряду України, Світового банку, Європейської Комісії та ООН, потреби України на швидке відновлення у 2023 році оцінюються в 14,1 млрд доларів США.