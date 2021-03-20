Про це повідомляє видання The Japan Times.
Зазначається, що висота цунамі склала один метр. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 60 метрів від берега. Влада евакуювала понад 7 тисяч місцевих жителів.
Крім того, рятівники рекомендують тим, хто перебуває неподалік від узбережжя, переміститися на височину.
Поштовхи від землетрусу відчувалися і в інших районах Японії: Кесонума, Томі, Куріхара, Ішіномакі, Осака і Сендай і Сенан.
Інформації про постраждалих немає.
福島市内、地震発生時の様子 #空ネット pic.twitter.com/ja3yAm1FBj
— 福テレ空ネット (@ftv_tenki) March 20, 2021
【#宮城県 で #震度５強、宮城県に #津波注意報】
午後6時9分ごろ宮城県で、震度5強の強い地震がありました。気象庁によりますと、震源は宮城県沖、深さはおよそ60キロで、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されます。
宮城県に津波注意報が出ています。 pic.twitter.com/2dRu7xTu11
— TBS NEWS (@tbs_news) March 20, 2021
宮城県で震度5強 地震発生時の仙台市内の様子https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/Lio2rqAg1P
— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
- Раніше в Ісландії на півострові Рейкьянес в 30 кілометрах від столиці Рейк’явіка почалося виверження вулкану Фаградалсфьял.