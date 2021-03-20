Про це повідомляє видання The Japan Times.

Зазначається, що висота цунамі склала один метр. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 60 метрів від берега. Влада евакуювала понад 7 тисяч місцевих жителів.

Крім того, рятівники рекомендують тим, хто перебуває неподалік від узбережжя, переміститися на височину.

Поштовхи від землетрусу відчувалися і в інших районах Японії: Кесонума, Томі, Куріхара, Ішіномакі, Осака і Сендай і Сенан.

Інформації про постраждалих немає.

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