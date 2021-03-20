У суботу, 20 березня, в японській префектурі Міягі стався землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера. Воно спровокувало цунамі.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Зазначається, що висота цунамі склала один метр. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 60 метрів від берега. Влада евакуювала понад 7 тисяч місцевих жителів.

Крім того, рятівники рекомендують тим, хто перебуває неподалік від узбережжя, переміститися на височину.

Поштовхи від землетрусу відчувалися і в інших районах Японії: Кесонума, Томі, Куріхара, Ішіномакі, Осака і Сендай і Сенан.

Інформації про постраждалих немає.